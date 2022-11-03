МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Чистый убыток американской брокерской компании Robinhood, приходящийся на акционеров, за первые девять месяцев текущего года составил 862 миллиона долларов, снизившись на 74% по сравнению с прошлым годом, говорится в отчетности компании. Чистая прибыль Yum! Brands упала за январь-сентябрь

Разводненный убыток на акцию Robinhood за отчетный период составил 0,99 доллара против убытка в 8,85 доллара годом ранее. Выручка компании снизилась на 33%, до 978 миллиарда долларов.

По итогам третьего квартала Robinhood получила чистый убыток в 175 миллионов долларов после убытка в 1,317 миллиарда в третьем квартале 2021 года. Разводненный убыток на акцию за отчетный период составил 0,2 доллара против убытка в 2,06 доллара ранее, в то время как аналитики ждали убыток в 0,29 доллара. Выручка за третий квартал выросла на 14%, до 361 миллиона долларов при прогнозе в 355,6 миллиона.

Число ежемесячных активных пользователей в третьем квартале снизилось в 1,5 раза в годовом выражении, до 12,2 миллиона человек. Акции Robinhood на предварительных торгах в США растут в цене на 2,63%.

Robinhood была создана в 2013 году и быстро завоевала популярность среди физлиц за счет того, что не берет комиссии за сделки, также у нее нет платы за вывод средств и обслуживание счета. Вместо комиссий Robinhood зарабатывает на продаже заявок инвесторов, или Payment For Order Flow (PFOF) — дословно "оплата за поток заявок". То есть Robinhood заявку инвестора передает не на биржу, а маркетмейкерам, которые стремятся исполнить ее с максимальной выгодой для себя.

В итоге для инвесторов они могут исполняться по невыгодным ценам. Однако брокер не оповещал своих клиентов о продаже заявок финансовым посредникам. В результате Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США в декабре 2020 года оштрафовала Robinhood на 65 миллионов долларов за то, что компания не раскрывала получение платежей от трейдинговых фирм за направление им заявок клиентов. Robinhood тем временем в марте 2021 года подал документы об IPO в SEC, планируя выйти на биржу в июне, но затем перенес сроки размещения. Компания в итоге провела IPO в июле 2021 года.