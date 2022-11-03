МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль немецкого автопроизводителя Bayerische Motoren Werke AG (BMW) за январь-сентябрь поднялась в 1,6 раза в годовом выражении и составила 16,407 миллиарда евро, говорится в отчетности компании. Прибыль Lenovo за первое полугодие финансового года выросла на 8 процентов

Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию составила 23,88 евро после 15,38 евро годом ранее. Выручка в годовом выражении выросла на 24,5% к прошлогоднему уровню — до 103,088 миллиарда евро.

Поставки автомобилей сократились на 9,5% и составили 1,748 миллиона, из которых на марку BMW приходится 1,534 миллиона машин (снижение на 9,9%). Поставки Mini снизились на 6,9%, до 209,3 тысячи машин, а Rolls-Royce — выросли на 8,9%, до 4 701.

По итогам третьего квартала чистая прибыль компании выросла на 22,9%, до 3,175 миллиарда евро. Разводненная прибыль в пересчете на акцию составила 4,25 евро против 3,89 евро в третьем квартале прошлого года. Выручка в годовом выражении увеличилась на 35,3% — до 37,176 миллиарда евро.

В третьем квартале компания сократила поставки автомобилей на 0,9%, до 587,7 тысячи. Поставки бренда BMW уменьшились на 1,4%, до 517,6 тысячи машин, Mini — выросли на 2,4%, до 68,6 тысячи, Rolls-Royce — выросли на 13,6%, до 1 510.

Автоконцерн BMW специализируется на производстве автомобилей марок BMW, Mini и Rolls-Royce, мотоциклов, а также двигателей. Штаб-квартира компании находится в Мюнхене. Штат компании по итогам 2021 года составлял 118,91 тысячи человек.