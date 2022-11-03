МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. X5 Group завершила сделку с сибирскими ритейлерами "Красный Яр" и "Слата", получив в них контрольные доли в размере 70%, сообщает компания. X5 Group нарастила чистую прибыль за девять месяцев на 24 процента

"X5 Retail Group… завершила оформление стратегического партнерства с группами компаний "Красный Яр" и "Слата" — одними из ведущих ритейлеров Восточной Сибири. В рамках совершенной сделки к X5 перешли доли в размере 70% в бизнесах "Красный Яр" и "Слата", — говорится в сообщении.

Отмечается, что торговые сети продолжат работу под своими брендами с сохранением операционных процессов, при этом часть процессов будет интегрирована с X5, в том числе в сфере закупок и логистики.

"Стратегическое управление торговыми сетями "Красный Яр" и "Слата" будет осуществляться через единую управляющую компанию (УК), которая была учреждена в августе текущего года. В совет директоров данной УК входят представители X5 и групп компаний "Красный Яр" и "Слата". Полномочия по управлению операционной деятельностью двух торговых сетей остаются за их текущим менеджментом", — добавляется в сообщении.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ в октябре разрешила Х5 приобрести доли в этих ритейлерах при соблюдении ряда условий, в том числе по распространению добровольных социальных обязательств на присоединяемые торговые сети.

ГК "Красный Яр" включает 226 магазинов "Красный Яр" и "Батон" в Красноярском крае, Туве и Хакасии, ГК "Слата" — 362 магазина "Слата" и "ХлебСоль" в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае. Кроме того, две группы компаний арендуют в общей сложности 4 распределительных центра совокупной площадью 56,2 тысячи квадратных метров: 1 объект находится в Красноярске, еще 2 – в Иркутской области и 1 – в Забайкальском крае.

X5 Group — один из крупнейших российских ритейлеров. На 30 июня под управлением компании находилось 19 779 магазинов. В состав входят магазины "Пятерочка", супермаркеты "Перекресток" и дискаунтеры "Чижик".