МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Австрийское бизнес-сообщество, включающее 8896 компаний, потребовало от правительства страны немедленно отменить антироссийские санкции, запустить линию "Северного потока", прекратить поставки вооружений на Украину, а также посодействовать началу мирных переговоров Москвы и Киева. Об этом говорится в адресованном властям Австрии письме, опубликованном на портале объединения. Остановка по требованию: двери заводов в Европе могут больше не открыться

Согласно тексту письма, сообщество настаивает на приостановке всех введенных против России ограничений активизации действий по запуску работающей линии газопровода "Северный поток" во избежание угрозы разрушения австрийской экономики и для процветания страны.

"Австрия должна немедленно вновь управляться и позиционировать себя как нейтральное государство, вести себя соответствующим образом и предлагать себя в качестве нейтральной территории для международных мирных переговоров", — говорится в документе.

Бизнесмены страны подчеркивают, что правительству следует прекратить поставки вооружений Киеву и принять предложение Москвы о мирных переговорах.

Требования, изложенные в письме, также коснулись вакцинации от коронавируса, снятия ограничений в связи с пандемией, вопросов энергетической безопасности Европы, замораживания долгов и формирования нового ведомства налоговой полиции.