МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Аперитив "Легенды Алтая" от компании "Тейси" может заменить уходящий с российского рынка ликер Jägermeister, рассказал РИА Новости управляющий алтайского предприятия Максим Байкалов. Российский дистрибьютор Jägermeister сообщил о приостановке поставок

Российский дистрибьютор Jägermeister ГК "Руст" в среду проинформировал своих партеров о приостановке поставок ликера в Россию. Позже Минпромторг включил алкоголь в перечень товаров, разрешенных для ввоза в рамках параллельного импорта, и в списке числится Jägermeister.

"Мы готовы предложить достойную замену ликёру Jägermeister. Два года назад мы вывели на рынок травяной аперитив "Легенды Алтая", который по вкусу и консистенции очень похож на немецкий ликёр. В его составе 22 травы, собранные в алтайских горах. На производство напитка уходит 3-4 месяца, никаких добавок и ароматизаторов мы не используем", — рассказал Байкалов.

По словам управляющего "Тейси", напиток уже поставляется в торговые сети, стоит дешевле Jägermeister — порядка 600 рублей за бутылку 0,5 литра в розницу. В этом году, по словам Байкалова, аперитив "Легенды Алтая" вошел в список 100 лучших товаров России.

"Мы без проблем готовы поставлять большие объемы, 300-400 тысяч бутылок этого аперитива в месяц мы готовы производить. У нас сейчас производство загружено на 80%, поэтому мы можем нарастить объемы", — отметил собеседник.

Альтернативой уходящему с рынка ликёру могут стать и безалкогольные бальзамы, которые производят в Алтайском крае, считает генеральный директор алтайской компании "Магия трав" Наталья Земцова.

"У нас есть прекрасные безалкогольные бальзамы на пантах и травах Алтая, сиропы, которые могут стать достойной альтернативой Jägermeister. Их можно добавлять по вкусу в любой напиток: как чай, кофе, так и алкоголь. На самом деле, наша продукция востребована по всему миру не хуже, чем знаменитый алкогольный ликер", — рассказала Земцова РИА Новости.

А в алтайской компании "СиСорт" рассказали, что много лет их оборудование "СиСорт" участвует в производстве знаменитого немецкого ликера.

"Порядка семи лет мы сотрудничаем с поставщиком лекарственных трав для производства ликера Jägermeister — немецкой компанией Dr. Junghanns GmbH. Предприятие является поставщиком трав для производства Jägermeister. У клиента стоит наш фотосепаратор SmartSort, который очищает травы от ненужных и опасных примесей, готовит траву для ее использования при производстве напитка. Рады предложить такое оборудование российским предприятиям, желающим заменить Jägermeister", — заявил РИА Новости исполнительный директор "СиСорт" Виталий Савинков.