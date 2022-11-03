МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Юнипро" по МСФО за первые три квартала уменьшилась на 59% в годовом выражении и составила 5,141 миллиарда рублей, EBITDA составила 32,1 миллиарда рублей, увеличившись на 46%, следует из отчетности компании. Прибыль Raiffeisen Bank за январь-сентябрь увеличилась в четыре раза

Выручка компании выросла на 21,8% — до 77,6 миллиарда рублей.

"Прогноз EBITDA 2022 улучшен с 34-38 миллиарда рублей до 38-40 миллиарда рублей с учетом влияния следующих факторов: сильные финансовые результаты за 9 месяцев 2022 года, а именно рост маржи по электроэнергии в результате роста энергопотребления и высоких цен на РСВ (рынок на сутки вперед — ред.)", — говорится в презентации компании.

Также среди факторов "Юнипро" отметило нереализованные риски, а именно повышенную неплановую неготовность оборудования энергоблока №3 Березовской ГРЭС и снижение ликвидности.

"Юнипро" занимается производством и продажей электрической энергии и мощности. Компания также представлена на рынках распределенной генерации и инжиниринга в РФ.