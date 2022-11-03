МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Общая выручка "Яндекса" по US GAAP в третьем квартале 2022 года выросла на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 133,2 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. "Яндекс Маркет" разрешил торговать уцененными товарами всем пользователям

"Диверсификация помогает обеспечить баланс между ростом и финансовой стабильностью компании. Общая выручка в третьем квартале 2022 выросла на 46% и составила 133,2 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Скорректированная чистая прибыль в третьем квартале 2022 года составила 5 миллиардов рублей, скорректированный показатель EBITDA — 20 миллиардов в сравнении с 25,7 миллиардами рублей в прошлом квартале.

Выручка "Поиска и Портала" в третьем квартале выросла на 45% — до 60,9 миллиарда рублей. Выручка от умных устройств выросла на 74% в годовом выражении и составила 3,7 миллиарда рублей. Выручка сервисов Mobility (такси, каршеринг, аренда самокатов) увеличилась на 40% — до 31 миллиарда рублей. Выручка сегмента электронной коммерции (маркетплейс, "Лавка" и доставка продуктов из "Яндекс.Еды") выросла на 53% и составила 23,5 миллиарда рублей.

"Яндекс" направил 4,7 миллиарда рублей на денежные выплаты сотрудникам, компенсирующие потерю невозможных к реализации опционов — около 10 тысяч участников программы", — добавили в компании.

В "Яндексе" в начале сентября сообщали, что приостановят опционную программу для сотрудников и заменят эту часть дохода повышением оклада и премий.