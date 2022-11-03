МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Стоимость алкогольной продукции в российских ресторанах снизится после налаживания завоза зарубежного алкоголя по параллельному импорту и прихода на этот рынок большего числа поставщиков. Такое мнение высказал РИА Новости омбудсмен в области ресторанного рынка Москвы, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов. "Легенды Алтая" заменит уходящий из России Jägermeister

Минпромторг России включило алкоголь в перечень товаров, разрешенных для ввоза в рамках параллельного импорта. Соответствующий приказ был опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации. Уточняется, что перечень разрешенных для параллельного импорта товаров дополнен рядом брендов, такими как: Bell's, Sheridan's, Jose Cuervo, Jack Daniels, Jagermeister и другими (группа кодов ТН ВЭД ЕАЭС 2208).

"Для ресторанов отсутствие определенных сортов виски, джина или рома очень серьезно снижает их ассортимент и негативно влияет на продажи и выручку. Такое решение будет воспринято ресторанным бизнесом очень хорошо", — сказал Миронов, комментируя решения Минпромторга.

По его мнению, повода для повышения цены на импортный алкоголь теперь нет, и она может снизиться. "Здесь все привязано к курсу доллара, а он сегодня достаточно низкий. Более того, сейчас уходит монополия дистрибьютора, так как на сегодняшний день все это продавалось через определенную фирму, которая диктовала цену. И она, порой, была выше, так как в нее также закладывались траты на маркетинг", — пояснил омбудсмен.

"Сейчас нет определенной цены, разные игроки могут везти этот алкоголь, и стоимость продукции будет более рыночная. Я думаю, что цены, скорее всего, через какое-то время снизятся. На первых этапах, пока продукции будет мало, и ее будут завозить единичные игроки, стоимость может немного подняться. Но когда игроков будет больше, она однозначно упадет и будет ниже сегодняшней", — добавил Миронов.