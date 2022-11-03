МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Ряд пунктов пропуска на границе России с Монголией приостановит работу в связи с объявлением санитарных дней 4 и 5 ноября, сообщается в Telegram-канале ФТС России. Дипмиссия заявила о риске остановки движения на российско-китайских реках

"Четвертого и пятого ноября в связи с объявлением санитарных дней будет приостановлено движение в двусторонних автомобильных пунктах пропуска Хандагайты, Цаган-Толгой и Шара-Сур (Республика Тыва)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что 4 ноября в связи с Днем народного единства движение не будет также осуществляться в многостороннем автомобильном пункте пропуска Ташанта (Республика Алтай).