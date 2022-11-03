МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль одного из крупнейших мировых операторов сетей быстрого питания Restaurant Brands International, приходящаяся на акционеров, по итогам трех кварталов выросла на 18% в годовом выражении и составила 779 миллионов долларов, говорится в пресс-релизе компании. Burger King поделился планами по продаже вина в аэропорту

Разводненная прибыль на акцию составила 2,51 доллара против 2,12 доллара годом ранее. Выручка компании выросла в годовом выражении на 15% — до 4,816 миллиарда долларов.

По итогам третьего квартала чистая прибыль компании увеличилась в 1,6 раза и достигла 360 миллионов долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 1,17 доллара против 0,7 доллара годом ранее. Скорректированная разводненная прибыль на акцию составила 0,96 доллара при прогнозе в 0,8 доллара. Выручка по итогам квартала выросла на 15% и составила 1,726 миллиарда долларов. Аналитики ждали показатель на уровне 1,67 миллиарда долларов.

Общесистемные продажи Burger King в третьем квартале показали рост на 14,5% после 12,3% годом ранее, Tim Hortons — увеличились на 13,4% после 11,1%, рост продаж Popeyes Louisiana Kitchen (PLK) ускорился до 12,3% с 4,4%. Число ресторанов Tim Hortons за год выросло на 5,2% — до 5405, Burger King — на 2,5%, до 19 401, PLK — на 8,9%, до 3928 заведений.

На предварительных торгах акции компании дорожают на 4,1%.

Компания Restaurant Brands International была образована в 2014 году в результате слияния американской сети Burger King и канадской Tim Hortons. Это третий по величине оператор сетей быстрого питания в мире. Сеть насчитывает почти 30 тысяч ресторанов более чем в 100 странах и территориях мира. Компания объединяет бренды Burger King, Tim Hortons и Popeyes.