МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Украина вряд ли сможет обеспечить Соединенные Штаты Америки необходимыми поставками титана: ее предприятия не производят нужной номенклатуры продукции, к тому же проблемы в работе создают перебои с подачей электроэнергии, такое мнение высказал РИА Новости независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов. Украина сократила за девять месяцев экспорт в страны СНГ на 24 процента

Крупнейшим в мире производителем титана является российская корпорация "ВСМПО-Ависма", в числе ее партнеров Boeing, Airbus, Embraer, Rolls-Royce, Safran Aircraft Engines. Как оценила ФГ "Финам" для РИА Новости, "ВСМПО-Ависма" обеспечивает до 30% поставок титана для мировой аэрокосмической промышленности, в том числе до 40% потребностей в титане Boeing и до 60% потребностей Airbus.

В начале недели газета Wall Street Journal написала, что в США опасаются доминирования Китая и России на рынке титана и хотят заместить их поставки металлом из Украины. А еще в июле в базе данных о лоббистской деятельности сената США была опубликована информация, что украинская компания "Велта", занимающаяся разработкой месторождений титанового сырья, обратилась в консалтинговую Yorktown Solutions для лоббирования снижения зависимости США от поставок титана из РФ. На долю "Велты" приходится 2% мирового рынка титана.

Как объясняет Хазанов, покупателям в США нужен прокат и обработанные изделия из титана, а в первичных продукта производства (титановой трубке) и слитках они не заинтересованы. "Вряд ли американские потребители титана смогут заменить российскую продукцию украинской: его ключевой производитель на Украине — Запорожский титано-магниевый комбинат — находится близко к зоне боевых действий и, возможно, уже остановился из-за проблем с электроэнергией. Аналогичным образом могут обстоять дела с другими украинскими предприятиями по выпуску титана", — заявил эксперт.

Для американской промышленности нехватка титана станет большой проблемой, отмечает Хазанов, трудности с его поставками автоматически приведут к сбоям в работе профильных предприятий. "Особенно могут пострадать авиа- и двигателестроение, напрямую зависящие от стабильного снабжения титановой продукцией… Идут ли сейчас в США продажи российского титана, однозначно сказать сложно", — отметил он.

Глава Airbus Гийом Фори в августе отмечал в статье в WSJ, что если "ВСМПО-Ависма" перестанет поставлять металл для мировой авиакосмической отрасли, "это будет конец истории".