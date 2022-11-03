МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Российские компании прорабатывают вопросы создания текстильных кластеров в Узбекистане, рассказал РИА Новости представитель российско-узбекского делового совета, совладелец российской компании GRT Consulting Тимур Исляев. ЦБ Узбекистана назвал объем расчетов с Россией в нацвалютах

"Идет проработка вопросов создания российскими компаниями текстильных кластеров на вновь создаваемых сельскохозяйственных площадях в Узбекистане", — сказал он на полях II международного экономического форума в Самарканде.

Исляев напомнил, что вопрос создания кластеров был затронут на недавнем заседании российско-узбекистанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Ташкенте в конце октября.

Статус кластера позволит российским компаниям гарантированно экспортировать часть выпускаемой продукции на российский рынок, отметил предприниматель. По его оценке, в настоящее время растет объем готовых изделий из Узбекистана, реализуемых через российские маркетплейсы. "В настоящий момент идет активная работа предпринимательского сообщества по расширению производственной кооперации", — добавил представитель делового совета.

Российский рынок продолжает занимать первое место в поставках текстильной продукции из Узбекистана: в январе-сентябре 2022 года этот объем вырос в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 926,3 миллиона долларов (38,5% в общих экспортных поставках текстиля на экспорт).