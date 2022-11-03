МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд утвердил мировое соглашение по иску АО "Объединение Ингеоком" о взыскании с АО "Московский метрострой" около 446 миллионов рублей неустойки по договору на возведение станционного комплекса "Нижняя Масловка" в рамках строительства Третьего пересадочного контура Московского метрополитена. Верховный суд разрешил взыскивать компенсацию за незаконные обыски

Как следует из опубликованного в четверг постановления суда, по условиям соглашения, истец отказался от неустойки в размере около 438 миллионов рублей из взысканных в его пользу судом первой инстанции 440 миллионов рублей.

"Ингеоком" как подрядчик начислил "Мосметрострою" как субподрядчику штрафные санкции за нарушение сроков выполнения строительных работ по договору от 2 октября 2014 года стоимостью более 8,9 миллиарда рублей. По расчету истца, неустойка превысила 1,6 миллиарда рублей, но, исходя из принципа соразмерности, "Ингеоком" сам уменьшил ее почти до 446 миллионов рублей – 5% от стоимости выполненных работ.

"Мосметрострой" иск не признал, заявив, что работы со сроком окончания в 2019 году не могли быть не выполнены, так как станцию приняли в эксплуатацию в декабре 2018 года. Арбитражный суд Москвы, однако, указал, что сам по себе факт получения заключения о соответствии построенного объекта и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию не является подтверждением факта выполнения работ в полном объеме. Суд взыскал с ответчика 440 миллионов рублей, слегка уменьшив сумму, заявленную в иске. Верховный суд подтвердил законность штрафа Booking.com

В апелляционном суде, который рассматривал жалобу "Мосметростроя", стороны заключили мировое соглашение. Ответчик признал неустойку в размере более 2 миллионов рублей – ровно на такую же сумму у истца была задолженность перед "Мосметростроем" по обеспечительному платежу. Стороны произвели взаимозачет, а от неустойки на сумму около 238 миллионов рублей истец отказался.

"Ингеоком" основан в 1989 году, является одним из крупнейших стройподрядчиков транспортной инфраструктуры в Москве, в частности, принимает активное участие в строительстве метро.

"Мосметрострой" — многопрофильная строительная компания, занимается возведением объектов метрополитена, подземных, транспортных, гражданских и других сооружений. В структуре компании — 25 основных и специализированных дочерних обществ. "Мосметрострой" был образован в 1931 году и заложил основы отечественного метростроения.