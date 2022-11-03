МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль компании IKEA по итогам 2022 финансового года сократилась в два раза по сравнению с предыдущим годом — до 710 миллионов евро с 1,4 миллиарда евро в прошлом году, следует из финансовой отчетности шведского ретейлера. Чистая прибыль ConocoPhillips в 2022 году выросла в 2,8 раза

"Чистая прибыль за год составила 0,7 миллиарда евро (в 2021 финансовом году — 1,4 миллиарда евро)", — говорится в отчетности. Компания отмечает, что снижение прибыли по сравнению с предыдущим годом в основном является результатом роста затрат на закупки и транспортировку товаров.

Выручка компании за финансовый год выросла на 7,7%, до 27,578 миллиарда евро с 25,615 миллиарда в прошлом году.

Из отчетности компании следует, что IKEA сократила персонал на своих четырех российских производственных предприятиях и начала процесс поиска нового владельца для них. Компания сообщает, что ожидает найти покупателя для своих активов в России к началу 2023 года.