МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. "Нафтогаз Украины" отчитался о прибыли в 11 миллионов долларов во втором квартале 2022 года после убытков в 1,57 миллиарда долларов в первом, говорится в сообщении в Telegram-канале компании. Правительство Украины уволило главу "Нафтогаза"

"Убыток за I квартал 2022 года составил 57 579 миллионов гривен (1,57 миллиарда долларов —ред.)… Компания смогла адаптироваться к новым условиям и обеспечила прибыль 420 миллионов гривен (11 миллионов долларов —ред.) во ІІ квартале 2022 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что избежать убытков и выйти "в плюс" компании удалось благодаря законодательному урегулированию вопросов компенсации за возложенные государством на нее специальные обязанности. Такие компенсации должны быть выплачены из бюджета Украины, отметили в "Нафтогазе".