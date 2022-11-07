МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Львиная доля (55,4%) представителей российского бизнеса справилась с последствиями западных санкций, свидетельствуют результаты исследования, проведенного в октябре аппаратом института уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей. В "Ростехе" рассказали о сроках восстановления отношений с Западом

В нем приняли участие 5760 предпринимателей из всех регионов страны. 74% респондентов относятся к микробизнесу, 21% — к малому, 3,4% — к среднему и 1,6% — к крупному.

"Так полностью адаптировались или продолжают адаптацию к западным санкциям 55,4% опрошенных предпринимателей. То есть большая часть сообщества выдержала последствия санкций. При этом лишь 10,5% респондентов заявили, что не смогли справиться с последствиями санкционных ограничений, а 16,3% не заметили их вовсе", — говорится в исследовании.

Только 6% опрошенных отметили, что бизнес пришлось или вскоре придется закрыть. "По остальным — ситуация ухудшилась, но контролируется. Так, больше 9% сохраняют стабильное увеличение выручки, 30,4% заявили, что выручка упала, но ситуация подконтрольна, 27% — отмечают серьезный спад, 7% — кризис", — сообщается в исследовании.

По его данным, среди уже принятых мер поддержки наиболее высоко оценены мораторий на проверки (52,2%), а также снижение ставок упрощенной системы налогообложения и имущественного налога в регионах (37,4%), льготные кредиты для малого и среднего бизнеса или системообразующих компаний (23,9%), приостановка ввода новых требований по маркировке товаров (22,7%).

Отмечается, что среди желаемых на будущее мер наиболее популярны списание части налогов (52%), снижение страховых взносов до 15% со всего объема зарплаты (46,4%), более дешевые и доступные оборотные кредиты (38%), заморозка тарифов естественных монополий (24,8%).