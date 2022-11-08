 

МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Производство алкогольных напитков (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) за период с января по октябрь выросло в России на 12% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, до 158,746 миллиона декалитров (дал), следует из материалов Росалкогольрегулирования.

Производство винной продукции

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При этом производство спиртных напитков крепостью свыше 9% выросло на 11,6%, до 91,658 миллиона дал. В том числе производство водки выросло на 7,7%, до 67,017 миллиона дал, а коньячные предприятия выпустили 7,181 миллиона дал, что на 14,7% больше, чем в прошлом году.

Производство винодельческой продукции в январе-октябре к аналогичному периоду прошлого года выросло на 7,5%, до 51,798 миллиона дал. В том числе объем производства игристых вин за эти 10 месяцев вырос на 26,7%, до 11,734 миллиона, фруктовых — на 1,2%, до 8,737 миллиона. Больше всего выросло производство ликерных вин — на 423,2% год к году, до 852,288 тысячи дал.

Кроме того, слабоалкогольной продукции было произведено на 33,4% больше, чем за январь-октябрь 2021 года — 15,291 миллиона дал.

 