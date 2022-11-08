МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Промсвязьбанк (ПСБ) подал в арбитражный суд Москвы заявление о банкротстве одного из своих экс-бенефициаров, бывшего председателя совета директоров Алексея Ананьева, из-за задолженности в размере более 91,2 миллиарда рублей, следует из опубликованного определения суда. Экс-акционер ОВК попросил признать ее "дочку" банкротом

Ровно такая сумма была взыскана с Ананьева по иску ПСБ о взыскании убытков с бывших контролирующих лиц банка. Решение вступило в силу 24 октября, после проверки апелляционной инстанцией.

Заявление ПСБ о банкротстве Ананьева поступило в суд 1 ноября. Поскольку на тот момент уже было возбуждено дело о банкротстве Ананьева по заявлению ООО "ЮрКонсалтГрупп", суд принял заявление банка как заявление о вступлении в дело о банкротстве. Оно будет рассмотрено после проверки обоснованности обращения первого заявителя, которая назначена на 6 декабря.

Девятый арбитражный апелляционный суд 24 октября оставил без изменения решение арбитражного суда Москвы, который в июне по иску ПСБ к 13 бывшим контролирующим лицам на 243,2 миллиарда рублей взыскал солидарно более 91,2 миллиарда рублей убытков с троих ответчиков — экс-бенефициаров братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых и их нидерландской компании Promsvyaz Capital B.V., через которую они раньше контролировали ПСБ.

При этом с Алексея Ананьева суд взыскал всю сумму, с экс-предправления Дмитрия Ананьева — около 89,7 миллиарда, с Promsvyaz Capital B.V. — более 23,1 миллиарда.

Младший брат — Дмитрий Ананьев — был признан банкротом в январе 2021 года по заявлению зерновой компании "Настюша", которой он задолжал около 2,9 миллиарда рублей. В деле о банкротстве продолжается процедура реализации имущества.

Нидерландской компании Promsvyaz Capital B.V. до санации принадлежало 50,03% акций ПСБ. В настоящее время Промсвязьбанк на 100% принадлежит Росимуществу, и после санации, проведенной в 2017-2019 годах, он стал опорным госбанком для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам.