МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Обвинения со стороны властей Германии в адрес предпринимателя Алишера Усманова являются необоснованными и ложными, он является добросовестным налогоплательщиком в России, заявил РИА Новости представитель бизнесмена. Швейцарский UBS подтвердил проведение обысков в своих филиалах в Германии

Немецкий журнал Spiegel во вторник со ссылкой на свои источники сообщил, что сотрудники Федерального управления уголовной полиции Германии в настоящий момент проводят обыски в отделениях крупного швейцарского банка UBS во Франкфурте и Мюнхене, пытаясь найти доказательства по подозрению Усманова в отмывании денег. Банк UBS в свою очередь подтвердил РИА Новости проведение обысков в своих филиалах в Мюнхене и Франкфурте-на-Майне, а также заявил, что сотрудничает по этому вопросу с властями.

Как стало известно Spiegel, следователей интересуют подозрительные движения по банковским счетам с 2018 по 2020 год на сумму более двух миллионов евро. По данным издания, денежные операции в основном включали снятие крупных сумм наличных, а также переводы между подставной компанией Omnia Services Group Ltd. и компанией Tegernsee (IOM) Ltd. По информации Spiegel, подозревают, что Усманов пытался переместить активы и скрыть фактическое владение ими.

Представитель Усманова категорически отверг обвинения. "Они являются необоснованными, ложными и клеветническими. Усманов – законопослушный и добросовестный налогоплательщик, уплативший налоги в России. По словам представителя, он также является одним из самых щедрых филантропов в мире", — заявил он в ответ на запрос РИА Новости.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что следователи в ФРГ изъяли 30 картин известных художников, среди которых есть работа русского и французского экспрессиониста Марка Шагала, хранившиеся ранее на яхте Dilbar, которой якобы владеет Гульбахор Исмаилова – сестра попавшего под санкции ЕС российского бизнесмена Усманова. При этом пресс-служба бизнесмена опровергла РИА Новости причастность бизнесмена к яхте и изъятым картинам.

ЕС 28 февраля включил Усманова в санкционные списки. Позже стало известно, что бизнесмен обжаловал эти санкции, его иск зарегистрирован в суде ЕС в Люксембурге 29 апреля.