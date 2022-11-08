МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению иск Кирилла Малофеева, сына российского бизнесмена и основателя холдинга "Царьград" Константина Малофеева, к стриминговой платформе Twitch и ее владельцу Amazon, следует из опубликованного определения суда. В суде рассказали, с чем связан иск Сбербанка к Glencore

В июле этот же суд вернул иск Малофеева-младшего, поскольку истец не имеет статуса индивидуального предпринимателя, и "спор по своему субъектному составу… не относится к компетенции арбитражного суда". Малофеев обратился в суд общей юрисдикции, но Перовский районный суд в октябре передал иск по подсудности снова в столичный арбитражный суд.

Малофеев требует признать незаконным отказ от договора на открытие его аккаунта likkrit в Twitch и от партнерского соглашения к аккаунту. Кроме того, в иске заявлены требования восстановить функционал аккаунта и функционал программного обеспечения, позволяющего монетизировать контент в аккаунте likkrit, до того состояния, которое существовало до неправомерного отказа от договора и партнерского соглашения. Малофеев также требует взыскать с ответчиков неустойку за неисполнение судебного акта в размере 100 тысяч рублей в день с последующим увеличением этой суммы. Предварительные слушания по делу назначены на 8 декабря.

Американское министерство финансов в апреле сообщило, что США вводят дополнительные санкции против Малофеева, его компаний и приближенных лиц. Первые санкции против бизнесмена были введены еще в 2014 году. Под новые санкции, в частности, попал сын предпринимателя Кирилл вместе с несколькими своими компаниями, которые, как считают в США, занимаются операциями с криптовалютами. Bloomberg: на Twitter подали в суд из-за сокращения сотрудников

СМИ в апреле сообщали, что канал в Twitch Малофеева-младшего, бывшего профессионального киберспортсмена (псевдоним Likkrit) и совладельца киберспортивной организации CrowCrowd, из-за санкций попал под блокировку на неопределенный срок.

Кирилл "Likkrit" Малофеев до завершения киберспортивной карьеры был известным российским профессиональным игроком в League of Legends, выступал на позиции поддержки (саппорта). Участник соревнований между СНГ-командами, участник чемпионата мира 2016 года в Чикаго, стример.

Twitch – видеостриминговый сервис, специализирующийся на тематике компьютерных игр, принадлежит Twitch Interactive — дочерней компании Amazon. Amazon – один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров.