МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Foxconn, крупнейший в мире контрактный производитель электроники, расширяет свой бизнес в сегменте электромобилей, приобретая почти 20%-ную долю в убыточном производителе электропикапов Lordstown Motors Corp из США за сумму до 170 млн долларов. Foxconn намерен восстановить производственные мощности на заводе iPhone

В рамках соглашения один из филиалов Foxconn также получит два места в совете директоров стартапа Lordstown. В целом, контрактный производитель iPhone и другой электроники в настоящее время пытается повторить свой успех в бурно растущей индустрии электромобилей.

За последние годы тайваньский гигант увеличил свои инвестиции в электромобили и полупроводники, объявив о сделках с американским стартапом Fisker Inc и индийским конгломератом Vedanta Ltd.

Во вторник он заявил, что его очередная сделка позволит углубить связи Lordstown с MIH, принадлежащей Foxconn платформой для разработки электромобилей.

В сентябре Foxconn начала выпускать для Lordstown пикапы Endurance — после того, как приобрела у этой американской компании ее завод в Огайо.

"В будущем также появятся возможности для того, что использовать технологические ресурсы Lordstown совместно с другими клиентами, обеспечить дальнейшее расширение экосистемы электромобилей MIH, а также помочь клиентам с выбором лучших решений и повышением конкурентоспособности", — заявила Foxconn.

Гендиректор Lordstown Эдвард Хайтауэр, выступая по видеосвязи на мероприятии MIH в Тайбэе, заявил, что производитель пикапов и Foxconn могут также заняться выпуском продукции для других производителей комплектного оборудования.

По условиям соглашения, Foxconn Ventures Pte Ltd, филиал Foxconn, приобретет 12,9 млн акций 22 ноября или позже, а затем — еще 26 млн акций. В результате Foxconn будет владеть 18,3% обыкновенных акций Lordstown и всеми ее привилегированными акциями, опередив основателя этой компании Стивена Берна с его 17,2%-ной долей, согласно Refinitiv.

Выручку от размещения акций Lordstown направит на финансирование разработки и дизайна электротранспорта в рамках новой программы сотрудничества с Foxconn, которая заменит собой их предыдущее соглашение об СП. После закрытия регулярной биржевой сессии акции компании, торгуемые в Нью-Йорке, выросли на 13%.

Акции Foxconn во вторник торговались с повышением на 0,5%.

Сделка требует одобрения Комитета по иностранным инвестициям в США (CFIUS) — межведомственного комитета, изучающего иностранные инвестиции на предмет потенциальных рисков для национальной безопасности.

Как сообщила Lordstown, если CFIUS одобрит сделку, Foxconn в дальнейшем не сможет увеличить свою долю более чем до 19,99% голосующих акций Lordstown.