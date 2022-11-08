МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. В российской экономике не хватает длинных и дешевых денег для поддержки производителей, заявил замглавы экономического комитета Совфеда Константин Долгов. Эксперты оценили, как российский бизнес справился с санкциями

Глава Банка России Эльвира Набиуллина ранее во вторник, выступая в Госдуме, отметила, что банки не могут и не должны быть основным источником длинных денег в экономике. По ее словам, надо увеличивать прямые инвестиции, а не только долговое финансирование. Она подчеркнула, что рост, основанный исключительно на увеличении долговой нагрузки предприятий, которую они выдержать не могут, — это путь к кредитному кризису.

"Я сейчас не хочу в полемику с Центробанком вступать заочную, но когда они говорят, что у нас денег полно в экономике – нет, не полно. Денег не хватает в нашей экономике, и мы это прекрасно понимаем", — сказал политик в ходе "круглого стола", посвященного развитию энергетического машиностроения в РФ.

По словам законодателя, любой промышленник, любой директор предприятия об этом скажет, что денег сегодня не хватает, "особенно длинных и дешевых денег". "На мороженое есть деньги, на такси тоже, а вот этих денег (в производстве) не хватает", — сказал парламентарий.

Сенатор также подчеркнул, что для предприятий существуют банковские гарантии, которые просто так не отменить. "Но предприятия абсолютно закредитованы сейчас — нет у них ни помещений, которые они могут заложить дополнительно, все заложено-перезаложено. И банки просто отказываются очень часто давать такие гарантии", — добавил он. Российский бизнес профинансирует импортозамещение ПО

Обращаясь к представителям ВЭБ, Долгов предложил банку активнее участвовать, предоставлять поручительство производителям. Политик уточнил, что обсуждал эту тему с Минпромторгом и Фондом развития промышленности (ФРП).

"У нас есть жалобы от предприятий – "мы-то рады, но нам не дают займы по линии ФРП, потому что есть условия", — сказал Долгов.

Он добавил, что не критикует руководство фонда, так как речь идёт о возвратных деньгах. "Но давайте находить решение. Если это государственное кредитование – давайте расширять эту программу", — подчеркнул он.

По мнению Долгова, предприятия, которые хотят получить займы и у которых есть перспективные проекты – "они должны их получать, потому что сегодня это критически важный фактор".