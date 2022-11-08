МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Состояние миллиардера Илона Маска упало ниже 200 миллиардов долларов из-за колебаний акций Tesla, случившихся на фоне покупки предпринимателем компании Twitter, сообщает агентство Рейтер. Биткоин падает ниже 19 тысяч долларов

"Состояние Илона Маска упало ниже 200 миллиардов долларов во вторник, так как инвесторы избавлялись от акций Tesla на опасениях, что топ-менеджер и крупнейший акционер самого дорогого в мире производителя электромобилей больше занят Twitter", — пишет агентство.

По данным Forbes, состояние Маска сократилось до 199,9 миллиарда долларов.

Также Рейтер уточняет, что большая часть этого состояния приходится на его почти 15% акций компании Tesla, рыночная стоимость которой составляет 622 миллиарда долларов. При этом компания потеряла почти половину своей рыночной стоимости, а состояние миллиардера сократилось на 70 миллиардов долларов с тех пор, как в апреле он начал обсуждать приобретение Twitter.

Акции Tesla дешевеют на 1,9%. С конца октября, когда Маск по решению суда закрыл сделку о покупке Twitter, акции Tesla подешевели уже на 15,04%.

В конце октября Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткое цензурирование, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает — не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов.