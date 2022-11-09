МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Оптовые и розничные продавцы алкоголя менее чем за два месяца до новогодних праздников уже начали фиксировать нехватку популярных брендов спиртных напитков, ранее завозившихся из-за рубежа, пишет РБК со ссылкой на участников рынка. Производство алкоголя в России выросло в январе-октябре на 12 процентов

Директор по развитию компании Ladoga Дмитрий Исаченков отметил, что в предновогодних закупках магазинов и ресторанов в этом году ощутимо вырос спрос на игристые вина, французский коньяк и шотландский виски. По его словам, существенную долю в этих категориях занимали иностранные бренды, ушедшие с рынка под влиянием антироссийских санкций.

"Дефицитные виды импортной продукции уходят, что называется, с колес: мы едва успеваем привезти, провести проверку лаборатории, растаможку и оклейку [акцизными] марками, как в течение пары дней товар расходится на квоты и уезжает по клиентам", — сказал эксперт.

Для удовлетворения спроса компания в четыре раза нарастила поставки продукции из Шампани и коньячной продукции, виски — на 70%.

Исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин сообщил, что в категории шампанского будет определенный недобор по брендам. "В первую очередь, конечно, это Moët & Chandon, Piper-Heidsieck, Louis Roederer — этого всего не будет, и нужно будет думать о том, чем их заменить", — отметил он.

Поставки в Россию продолжают небольшие французские хозяйства — рекольтанты, то есть производители, работающие только со своим виноградом. Как пояснил Липилин, они в меньшей степени интересуются внешнеполитической ситуацией, но это не решит проблему. "Шампанское как таковое будет, но значительно меньше, чем раньше. Его нужно будет искать в винотеках, небольших ресторанах и магазинах, но не в крупных сетях", — добавил он.

Генеральный директор Крымской водочной компании Виктор Злотницкий рассказал что в крепком алкоголе товарные запасы участников рынка по наиболее востребованным у потребителей категориям практически закончились. По его словам, это касается таких напитков, как виски, ром, джин и французский коньяк, крупнейшие мировые производители которых официально заявляли об уходе с российского рынка.