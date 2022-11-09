МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Производство обуви в России за период с января по сентябрь выросло в стоимостном выражении до 49,3 миллиарда рублей, что на 20,3% больше, чем значение за аналогичный период прошлого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга РФ. При этом растет и спрос на эти товары, заявили агентству в маркетплейсе Wildberries. Ozon выяснил, сколько денег россияне готовы тратить на распродажах

"За 9 месяцев 2022 года в стоимостном выражении производство обуви увеличилось до 49,3 миллиарда рублей (+20,3%) с 41 миллиарда рублей за аналогичный период 2021 года. В натуральном выражении до 82,4 миллиона пар (+5,5%) с 78,1 миллиона пар за аналогичный период 2021 года", — говорится в сообщении министерства.

Кроме того, по прогнозам Минпромторга, к концу текущего года производство может достичь отметки 105,4 миллиона пар (+5% к 2021 году).

Кроме производства растет и спрос на обувь среди россиян. "За 10 месяцев 2022 года ее продажи (обуви — ред.) на Wildberries выросли на 51% год к году. При этом больше всего в штуках жители нашей страны приобрели кроссовок, кед, ботинок, туфель и сабо", — заявили в Wildberries.

При этом оператор системы маркировки "Честный знак" — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) сообщил РИА Новости, что за 9 месяцев россияне купили 167 миллионов пар обуви на сумму 348 миллиардов рублей. А средняя стоимость по итогам января-сентября, по данным ЦРПТ, составила 2 084 рубля.

"Топ-5 регионов по производству обуви за 9 месяцев 2022 года. Производители, зарегистрированные в Москве, произвели 27,8 миллиона пар обуви, на втором месте Московская область — 12,2 миллиона пар. Замыкает тройку регионов лидеров Санкт-Петербург — 12,2 миллиона пар. Краснодарский край и Ставропольский край произвели 7,8 и 6,9 миллиона пар обуви соответственно", — добавили там.