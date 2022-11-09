МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Есть ряд факторов, которые почти всегда рассматриваются как основание для получения скидки при покупке квартиры, рассказал в эфире радио Sputnik президент СРО "Региональная ассоциация оценщиков", соучредитель Центра независимой экспертизы собственности Кирилл Кулаков.

По его словам, первым таким фактором является нежелательное соседство. Эксперт посоветовал обратить внимание на использование первого этажа. "Продовольственный магазин – существенный минус для жителей, соседство с ним снижает цену на 7-10%. Причина очевидна – с раннего утра до позднего вечера у вас под окнами будут разгружаться машины с товаром, складироваться ящики и коробки, шуметь покупатели", — объяснил он.

Также по тем же причинам нежелательно любое заведение общепита, добавил он. "Помимо шума, соседство с ним может подарить крыс и тараканов. А вот хостел, близость которого тоже может быть поводом для скидки, не обязательно бросится в глаза. Под него может быть использовано несколько квартир, в том числе без должного перевода в иной статус. Поэтому поговорите с будущими соседями – они непременно пожалуются на бизнес такого рода", – сказал Кулаков.

Кроме того, на цену квартиры может повлиять "нехороший" этаж, отметил эксперт.

"Квартиры на первых и последних этажах продаются дешевле. Но скидку можно получить и за квартиру на 13-м этаже. Количество суеверных граждан так велико, что хозяева и даже застройщики знают, что 5% от стоимости квартиры на "нехорошем" 13-м этаже придется уступить", – сказал он.

Кулаков отметил, что существенную скидку можно получить и при определенном состоянии квартиры.

"Речь не о том, что придется делать ремонт, его приходится делать практически всегда. А вот если квартира пострадала от пожара или была залита сверху, то скидка может доходить до 20%. Аргумент прост: сложно сказать, с какими скрытыми проблемами придется столкнуться при ремонте", – уточнил он.

При этом даже очень дешевую квартиру не стоит покупать, если в ней была проведена перепланировка, которую невозможно узаконить, предупредил Кулаков.