МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Спрос на услуги автосервисов в первые месяцы осени в преддверии заморозков вырос на "Авито" почти на 40% по сравнению с прошлым годом, при этом средняя их стоимость осталась неизменной и составила 1 500 рублей, сообщили РИА Новости в компании. Россияне отметили улучшения в качестве отечественного автопрома

"В преддверии заморозков спрос на услуги автосервиса вырос на 39%… Средняя цена на "Авито Услугах" по всей стране составила 1 500 рублей. За эту стоимость специалисты могут заменить аккумулятор или запустить двигатель переносным профессиональным устройством", — говорится в исследовании. Компания проанализировала данные за сентябрь-октябрь 2022 года по сравнению с сентябрем-октябрем прошлого года. В пресс-службе "Авито" добавили, что средняя цена по услуге автосервиса за год не изменилось.

Добавляется, что число предложений об услугах автосервиса с сентября по октябрь этого года по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 56%. Раньше всех свои автомобили к холодам стали готовить жители Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов: спрос наиболее активно вырос в Хабаровске (+72%), Владивостоке (+66%), Иркутске (+61%) и Тюмени (+55%).

Кроме того, в исследовании с начала осени отмечается рост спроса на бытовые услуги — на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, где в числе популярных запросов — химчистка. При этом средняя цена не менялась с прошлого года и составила 300 рублей за выведение простых пятен. Также россияне в первые месяцы осени активно обращались к локальным мастерам за услугами пошива одежды на заказ: в сентябре-октябре 2022 года по сравнению с прошлым годом спрос на услугу по стране вырос на 55%.

Также в преддверии зимы пользуются спросом услуги по благоустройству дачных участков, такие как услуги садовников и разнорабочих, земляные и строительные работы: спрос на услуги в этой категории с начала осени вырос на 17% за год, предложение — на 45%.