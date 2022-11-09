МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров немецкого производителя спортивной одежды и аксессуаров Adidas AG, за первые три квартала опустилась на 41,3% в годовом выражении и составила 1,124 миллиарда евро, сообщается в пресс-релизе компании. Чистая прибыль Bayer выросла за девять месяцев

Разводненная прибыль на акцию сократилась до 6,08 евро с 9,83 евро годом ранее. Выручка компании выросла при этом на 7,5%, до 17,306 миллиарда евро.

Чистая прибыль компании, приходящаяся на акционеров, в третьем квартале упала в 2,8 раза и составила 347 миллионов евро. Разводненная прибыль на акцию достигла 1,91 евро после 4,94 евро годом ранее. Квартальная выручка увеличилась на 11,4% по сравнению аналогичным периодом прошлого года, до 6,408 миллиарда евро.

Продажи в третьем квартале в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка), крупнейшем по продажам, выросли на 9,6%, в странах Северной Америки — на 25,4%, в Китае — упали на 18,9% год к году, в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) — поднялись на 15,1%, в то время как в странах Латинской Америки они подскочили на 56,4%.

Теперь по итогам всего года Adidas ожидает роста общего объёма продаж на 1-3%.

Adidas AG, основанная в 1924 году Адольфом Дасслером, — один из мировых лидеров в производстве спортивной обуви, одежды и инвентаря. На 1 октября компания насчитывает 2 089 магазинов.