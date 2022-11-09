МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль японского концерна Honda Motor, приходящийся на акционеров компании, по итогам первого полугодия 2022-2023 финансового года, завершившегося 30 сентября, составила 338,514 миллиарда иен (около 2,3 миллиарда долларов), что в 1,5 раза меньше аналогичного показателя предшествовавшего финансового года, говорится в отчете компании. Чистая прибыль BMW за январь-сентябрь выросла в 1,6 раза

Разводненная прибыль на акцию по итогам полугодия составила 198,08 иены (1,35 доллара) после 225,43 иены (1,5 доллара) на акцию год назад. Выручка Honda выросла на 15,7% и составила 8,085 триллиона иен (55,2 миллиарда долларов).

По итогам второго квартала финансового года чистая прибыль компании выросла на 13,6%, до 189,295 миллиарда иен (1,3 миллиарда долларов). Разводненная прибыль на акцию составила 110,85 иены (0,75 доллара) после 96,56 иены (0,66 доллара) на акцию годом ранее. Выручка увеличилась на 25%, до 4,256 триллиона иен (29 миллиардов долларов).

По итогам всего финансового года, который завершится 31 марта, компания ожидает роста выручки до 17,4 триллиона иен (119 миллиардов долларов), и чистой прибыли в 725 миллиардов иен (4,9 миллиарда долларов).

Honda Motor была основана в 1946 году. Вплоть до 1960-х годов компания занималась исключительно выпуском мотоциклов и лишь к 1970-м годам сумела зарекомендовать себя на международном рынке как один из ведущих японских автопроизводителей.