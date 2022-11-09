МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Тайвань планирует наладить внутреннее производство беспилотников для возможного противодействия Китаю, на проект выделили 1,6 миллиарда долларов, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. Китайская AVIC представила два новых беспилотника

"Тайвань намеревается создать внутреннюю цепочку поставок за год для дронов, которые военные острова могли бы использовать в войне с Китаем… согласно плану, который поддерживается бюджетными средствами в размере 1,6 миллиарда долларов за три года правительство намерено организовать тайваньских частных производителей дронов в "национальную команду" для производства беспилотных летательных транспортных систем для ряда определенных целей в случае сценария войны сторон пролива", — говорится в материале издания.

Власти острова ожидают, что первые заказы на создание дронов компании получат к июлю следующего года.

Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.

Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.