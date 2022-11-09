МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. В Госдуму внесли законопроект, исключающий необходимость согласия органов опеки и попечительства при заключении трудового договора с несовершеннолетним лицом. Документ разместили в думской электронной базе. Максимальный размер пособия для семей с детьми составит 13 900 рублей

"Законопроектом предлагается внести следующие изменения в (Трудовой) Кодекс: исключить необходимость получения согласия органов опеки и попечительства при заключении трудового договора с лицом, получившим общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью", — сказано в пояснительной записке.

Законопроект также предусматривает условия освобождения работодателя от проведения предварительного медосмотра несовершеннолетнего работника. Это возможно в случае, если имеются результаты проведения профилактического медицинского осмотра незначительного срока давности.