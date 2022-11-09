МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Предприниматель Алишер Усманов и его представители не получали никаких официальных уведомлений о следственных действиях в банке UBS в связи с подозрениями в отмывании денег, заявили РИА Новости в пресс-службе Усманова. СМИ: Узбекистан попросил Евросоюз отменить санкции против Усманова

Немецкий журнал Spiegel во вторник со ссылкой на свои источники сообщил, что сотрудники Федерального управления уголовной полиции Германии в настоящий момент проводят обыски в отделениях крупного швейцарского банка UBS во Франкфурте и Мюнхене, пытаясь найти доказательства по подозрению Усманова в отмывании денег. Банк UBS в свою очередь подтвердил РИА Новости проведение обысков в своих филиалах в Мюнхене и Франкфурте-на-Майне, а также заявил, что сотрудничает по этому вопросу с властями.

"Алишер Усманов и его представители не получали никаких официальных уведомлений по данному вопросу и не могут комментировать следственные действия", — указали в пресс-службе.

В заявлении отмечается, что для предположений о якобы незаконной деятельности Усманова и подозрений в отмывании средств нет никаких оснований.

"Господин Усманов раскрыл компетентным органам полную информацию о своих доходах и расходах начиная с середины 2000-х годов, и эта информация удостоверена международными аудиторами из "большой четверки. Происхождение его денег абсолютно прозрачно", — напомнили в пресс-службе.

"Также мы заявляли ранее, что в период с 2014 года господин Усманов оплачивал налоги по месту нахождения своих основных инвестиций, то есть в Российской Федерации. Это исключало необходимость повторной уплаты налогов с дохода в ФРГ, согласно соглашению об избежании двойного налогообложения между РФ и ФРГ. Усманов посещал ФРГ прежде всего по необходимости, в силу медицинских причин, реабилитации и отдыха", — добавили в пресс-службе.

Таким образом любые предположения об "отмывании" денег, их "непрозрачном" или "сомнительном" происхождении или "сокрытии" являются ложными и порочащими репутацию господина Усманова, подчеркивается в заявлении.

"Что касается характеристик господина Усманова, сделанных ЕС, мы можем заявить следующее: господин Усманов построил свой капитал благодаря предпринимательской деятельности, а также успешным международным инвестициям. Он никогда не участвовал в процессе приватизации в России, который был основным источником богатства для многих российских "олигархов", — заключили в пресс-службе.