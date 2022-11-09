МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Узбекистанский бизнес хочет поставлять для российского маркетплейса Wildberries продукцию на общую сумму около 1,6 миллиарда долларов, в Ташкенте планируется создать логистический центр стоимостью 130 миллионов долларов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ) Узбекистана. Wildberries будет проверять товары через сервис Росаккредитации

Вице-премьер по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей — министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Жамшид Ходжаев и основатели Wildberries Владислав и Татьяна Бакальчук ранее обсудили перспективы организации логистического комплекса компании на территории страны для реализации готовой узбекской продукции.

"Достигнута договоренность по созданию полноценного логистического комплекса Wildberries в Ташкенте, а также сортировочного центра с сервисом "единого окна" таможенных и сертификационных органов для упрощения процедур регистрации товаров", — отметили в ведомстве.

Общая стоимость проекта, подчеркнули в пресс-службе, составит 130 миллионов долларов, с момента ввода проекта в эксплуатацию будет создано 5000 рабочих мест.

"В данном контексте выражена готовность организации поставок узбекскими производителями для торговли на маркетплейсе текстильной продукции более чем на 900 миллионов долларов, кожевенных изделий на 121,5 миллиона долларов, строительных материалов на 172,2 миллиона долларов, электробытовой продукции на 382,5 миллиона долларов на первом этапе", — уточнили в МИВТ. Таким образом, общая стоимость товаров, которые планируется поставлять для Wildberries, составляет около 1,6 миллиарда долларов.

"В рамках реализации проекта компанией будет предоставлена возможность регистрации в качестве продавцов предпринимателей из Узбекистана, будут проведены онлайн-семинары для узбекских производителей на узбекском и русском языках в целях обучения навыкам работы на электронной платформе и торговле своими товарами", — отметили в пресс-службе. Также, по данным ведомства, будет запущена фабрика по созданию новых узбекских брендов, где будут проводиться маркетинговые исследования, анализ рынка и разработка соответствующих торговых марок.