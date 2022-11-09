МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Российские ретейлеры не подтвердили отказ от приема партий соусов из-за некачественной упаковки, как и штрафы для их производителей, заявила РИА Новости пресс-служба Минпромторга России. Торговые сети перестали принимать российские соусы, рассказали СМИ

Ранее в среду газета "Известия" писала, что торговые сети отказываются принимать у производителей майонез, кетчуп и другие соусы из-за возникших проблем с упаковкой дой-пак (мягкие пластиковые пакеты). Газета со ссылкой на письмо Масложирового союза в Минпромторг отмечала, что проблема с упаковкой связана с тем, что появившиеся замены иностранных клеев, попавших под санкций, ненадлежащего качества.

"По нашим данным, торговые сети России не подтверждают "отбраковку" партий продукции по причине некачественной упаковки или применение штрафных санкций к производителям", — сказано в релизе.

"Тем не менее, так как технологическая адаптация в связи с переходом на новое сырье может занять какое-то время, мы рекомендовали ассоциациям торговых сетей и впредь реализовывать товарные партии подобной продукции без отбраковки по внешним признакам, без возврата таких товарных партий и без наложения в отношении производителя штрафных санкций – но, конечно, только при условии соответствия такой продукции требованиям безопасности и технических регламентов Таможенного союза ЕАЭС", — указали в министерстве.

В Минпромторге также подтвердили, что производители пленки с печатью (гибкая ламинированная упаковка дой-пак) сообщали о том, что на упаковке с новыми клеями и красками, полностью соответствующей всем параметрам контроля качества, через какое-то время после фасовки проявился визуальный дефект, который при этом никак не влияет на качество продукта, его сроки годности и читаемость маркировки.

"Начиная с сентября большинство крупных производителей подобрали технологию, но на рынке оказался некоторый объем упаковки, на которой этот дефект может проявиться. С сентября многие компании уже решили эту проблему пересмотром компонентов и технологии и внедрили соответствующие методы выходного контроля, поэтому дефицита на рынке полимерной упаковки мы не прогнозируем", — добавили там.

Ретейлеры сообщили РИА Новости о том, что не фиксируют проблем с упаковкой соусов. "Мы не фиксируем роста доли бракованной упаковки. Также не увеличивается и количество жалоб от покупателей", — заявила"Лента". В торговой сети "Верный" отметили, что производители также не информировали о возможных дефектах. "Производители данных товаров о проблеме нас не предупреждали, мы также не отмечаем задержек в поставках этих товаров и других проблем", — заключили там.