МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Инвестиционная компания АФК "Система" рассматривает возможность покупки российских активов шведской IKEA, сообщили РИА Новости в пресс-службе АФК "Система". Чистая прибыль IKEA сократилась вдвое по итогам 2022 фингода

"Группа АФК рассматривает возможность покупки российских активов IKEA, проводит анализ этих предприятий", — говорится в сообщении.

В конце октября газета РБК со ссылкой на источники сообщила о том, что инвестиционная компания АФК "Система", группа компаний ПИК и завод по выпуску древесных плит Kronospan претендуют на активы IKEA в России. До этого сообщалось, что заводы IKEA в РФ рассматривают шесть отечественных компаний.

В марте IKEA сообщила, что приостанавливает все продажи в России, а в июне — что не видит возможности их возобновить в обозримом будущем, в связи с чем проведет сокращения российского персонала и продаст местные фабрики. Замглавы Минпромторга РФ Дмитрий Евтухов в начале октября сообщал, что министерство провело встречу с руководством IKEA, и уточнял, что пока шведский ритейлер продолжает оставаться в стране на прежних позициях.

IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в 13 регионах России 26 магазинов (включая гипермаркеты в ТЦ "Мега", студии и магазины городского формата).

АФК "Система" — инвестиционный холдинг с активами в сфере телекоммуникаций, электроники, электроэнергетики, розничной торговли, финансов, медицины, фармацевтики и биотехнологий. Основной акционер — Владимир Евтушенков, владеющий 49,2% акций "Системы". В свободном обращении находится 29,4% акций.