"Известия": Мантуров предложил выделить на развитие флота 65 миллиардов рублей в ближайшие три года
МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Вице-премьер — глава Минпромторга России Дениса Мантуров преложил выделить в федеральном бюджете 65 миллиардов рублей на поддержку российского флота на 2023-2025 годы, пишет газета "Известия" со ссылкой на копию протокола совещания чиновников.
"На поддержку отечественного флота предложили выделить 65 миллиардов рублей. Вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров поручил предусмотреть такие расходы в федеральном бюджете на 2023–2025 годы, следует из протокола совещания у чиновника от 4 августа", — пишет издание.
Отмечается, что из этой суммы 27 миллиардов предложено выделить на программу лизинга гражданских судов, 15 миллиардов — на создание и внедрение судового комплектующего оборудования, 8,69 миллиарда — на субсидии на строительство крупнотоннажных судов, 6,5 миллиардов — на инвестпроекты по модернизации мощностей гражданского судостроения, 6,02 миллиарда — на возмещение части затрат на строительство судов рыбопромыслового флота в верфях Дальневосточного федерального округа.
"Дополнительно 1,62 миллиарда рублей могут быть выделены на возмещение процентов по кредитам, привлеченным для реализации проектов судостроительных комплексов, и еще 0,6 миллиарда — на возмещение части затрат морских перевозок в Азово-Черноморском бассейне", — пишет издание со ссылкой на протокол.
Также, сообщает издание со ссылкой на документ, Мантуров поручил "Роснефти" проработать вопрос замены импортного судового комплектующего оборудования на отечественные аналоги, а если это невозможно — проработать варианты поставки из недружественных стран. Кроме того, "Росатому" необходимо представить расчеты финансирования строительства пятого и шестого серийных атомных ледоколов проекта 22220.
https://1prime.ru/business/20221110/838767185.html