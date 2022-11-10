МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Вице-премьер — глава Минпромторга России Дениса Мантуров преложил выделить в федеральном бюджете 65 миллиардов рублей на поддержку российского флота на 2023-2025 годы, пишет газета "Известия" со ссылкой на копию протокола совещания чиновников. Глава комитета Госдумы выступил за принятие мер для поддержки судостроения

"На поддержку отечественного флота предложили выделить 65 миллиардов рублей. Вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров поручил предусмотреть такие расходы в федеральном бюджете на 2023–2025 годы, следует из протокола совещания у чиновника от 4 августа", — пишет издание.

Отмечается, что из этой суммы 27 миллиардов предложено выделить на программу лизинга гражданских судов, 15 миллиардов — на создание и внедрение судового комплектующего оборудования, 8,69 миллиарда — на субсидии на строительство крупнотоннажных судов, 6,5 миллиардов — на инвестпроекты по модернизации мощностей гражданского судостроения, 6,02 миллиарда — на возмещение части затрат на строительство судов рыбопромыслового флота в верфях Дальневосточного федерального округа.

"Дополнительно 1,62 миллиарда рублей могут быть выделены на возмещение процентов по кредитам, привлеченным для реализации проектов судостроительных комплексов, и еще 0,6 миллиарда — на возмещение части затрат морских перевозок в Азово-Черноморском бассейне", — пишет издание со ссылкой на протокол.

Также, сообщает издание со ссылкой на документ, Мантуров поручил "Роснефти" проработать вопрос замены импортного судового комплектующего оборудования на отечественные аналоги, а если это невозможно — проработать варианты поставки из недружественных стран. Кроме того, "Росатому" необходимо представить расчеты финансирования строительства пятого и шестого серийных атомных ледоколов проекта 22220.