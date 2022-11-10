МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. В России предложили комплексно застраивать участки с частными и садовыми домами, то есть отдавать их под проекты "реновации" в регионах, пишут "Известия". При комплексном развитии территорий в России могут застроить часть портов

Речь идет о механизме под названием комплексное развитие территории (КРТ).

Сейчас на землях с индивидуальной застройкой это не предполагается.

По данным издания, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и Российский союз строителей направили свои предложения о "дачной реновации" в Минстрой.

Председатель комитета РСС по малоэтажному строительству, управляющий партнер ГК "Омакульма" Константин Пороцкий рассказал, что бизнес-объединения предложили разрешить реализовывать один проект на нескольких, в том числе несмежных, участках и запретить выход многоквартирных домов из проекта КРТ, если договор о нем уже заключен.

По его словам, на землях ИЖС нужно развивать малоэтажные жилые комплексы, обеспеченные инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой. У этих территорий огромный градостроительный потенциал, добавил эксперт.

Управляющий партнер компании "Метриум" Надежда Коркка считает, что следует ввести норму, согласно которой комплексную застройку на месте дачных кооперативов и садовых товариществ можно будет вести только при условии согласия не менее 2/3 владельцев домов в них.

Пуководитель центра загородной недвижимости федеральной компании "Этажи" Антон Сауков отметил, что, возможно, взамен снесенного частного дома следует предоставлять новый на том же участке.

Как полагают эксперты, жителям могут предложить переезд в многоквартирные или малоэтажные дома, стоимость квадратного метра в которых будет ниже средней по стране цены в 83 тысяч рублей.