МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль металлургического гиганта ArcelorMittal, приходящаяся на акционеров головной компании, за первые три квартала 2022 года сократилась на 17% год к году и составила 9,041 миллиарда долларов, говорится в отчетности компании. Прибыль Marks & Spencer снизилась в апреле-сентябре

Прибыль на акцию составила при этом 9,76 доллара после 9,52 доллара год назад. Выручка поднялась на 13% — до 62,953 миллиарда долларов.

По итогам третьего квартала ArcelorMittal получила чистую прибыль в 993 миллиона долларов, что в 4,7 раза меньше прошлогоднего уровня (4,621 миллиарда). Прибыль на акцию составила 1,11 доллара после прибыли в 4,17 доллара. Выручка компании по итогам квартала сократилась на 6% — до 18,975 миллиарда долларов.

Добыча железной руды компанией за январь-сентябрь текущего года уменьшилась на 8% и составила 34,6 миллиона тонн. За третий квартал компания добыла 10,6 миллиона тонн руды, что на 18% меньше показателя годичной давности.

Производство нерафинированной стали сократилось до 45,8 миллиона с 52,6 миллиона тонн годом ранее, в третьем квартале — до 14,9 миллиона с 17,2 миллиона тонн годом ранее.

ArcelorMittal — крупнейшая металлургическая компания мира. Зарегистрирована в Люксембурге. Концерн был образован в 2006 году путем слияния люксембургской компании Arcelor и индийской Mittal Steel, принадлежащей индийскому бизнесмену Лакшми Митталу.