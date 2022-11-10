МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль немецкой энергетической компании RWE AG, приходящаяся на головную компанию, за первые девять месяцев 2022 года снизилась на 25% и составила 2,1 миллиарда евро, при этом в третьем квартале она обвалилась в 72 раза в годовом выражении, говорится в финансовой отчетности компании. Чистая прибыль ArcelorMittal за январь-сентябрь снизилась на 17 процентов

По итогам третьего квартала чистая прибыль компании упала в 72 раза, до 19 миллионов евро. Прибыль на акцию составила 0,03 евро по сравнению с 2,03 евро годом ранее. Выручка при этом резко выросла — в 2,2 раза — и составила 10,744 миллиарда евро.

Разводненная прибыль в пересчете на акцию за все три квартала составила 3,11 евро по сравнению с 4,15 евро годом ранее. Скорректированный показатель EBITDA увеличился в 1,7 раза — до 4,127 миллиарда евро. Выручка выросла вдвое, до 26,932 миллиарда евро. Выработка энергии не изменилась за эти девять месяцев, составила 115,276 миллиарда кВт.ч.

RWE AG входит в пятерку крупнейших в Европе энергетических концернов. Занимается поставкой и продажей электричества и газа в европейские страны.