МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Ведущий страховщик Италии Assicurazioni Generali сегодня заявил, что его результаты за 9 месяцев превысили оценки, и подтвердил свое намерение добиться всех целей в рамках бизнес-плана, рассчитанного до 2024 года. Чистая прибыль ArcelorMittal за январь-сентябрь снизилась на 17 процентов

Чистая прибыль Generali снизилась на 0,8% в годовом выражении до 2,23 млрд евро из-за списаний по российским инвестициям в размере 141 млн евро. Она превзошла консенсус-прогноз аналитиков, подготовленный компанией и равный 2,05 млрд евро.

Чистая операционная прибыль Generali, которая вызывает особый интерес рынка, возросла на 7,8% в годовом сравнении. Повысившиеся процентные ставки содействовали росту в бизнесе страхования жизни.

Положение с капиталом у Generali оказалось устойчивым: коэффициент платежеспособности с конца декабря снизился только на 4,5 процентных пункта до 223% вследствие влияния некоторых сделок M&A, регуляторных изменений и обратного выкупа акций на 500 млн евро.