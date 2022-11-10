МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. ArcelorMittal, вторая по величине сталелитейная компания в мире, сегодня отчиталась о более высокой, чем ожидалось, прибыли. Сокращение расходов и экономия энергии компенсировали снижение спроса. ArcelorMittal частично приостановит работу завод из-за энергокризиса

Компания, базирующаяся в Люксембурге, сообщила, что в 3-м квартале ее базовая прибыль (EBITDA) — показатель, который рынок внимательно отслеживает, — составила 2,7 млрд долларов. Она оказалась более чем наполовину меньше показателя за аналогичный квартал прошлого года, но выше среднего прогноза, составленного по итогам опроса и равного 2,34 млрд долларов.

ArcelorMittal сказала, что урезала потребление газа в Европе на 30%, пытаясь противостоять стремительно растущим ценам на электроэнергию. Замедление экономического роста в мире ослабило спрос на сталь.

Суммарные продажи за квартал с июля по сентябрь упали в годовом сравнении на 6% до 19 млрд долларов.

По словам ArcelorMittal, в свете снизившегося спроса и возросших расходов на электроэнергию она сообразно с этим сократила мощность. Компания предполагает, что спрос начнет расти, как только в отрасли завершится сокращение уровня запасов.

При нынешних ценах на спот-рынке переменные издержки на тонну в 4-м квартале должны сократиться, но в меньшей мере, чем снизится выручка на тонну, уточнила компания.