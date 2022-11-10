МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Регуляторные ограничения создают препятствия для развития блокчейна в России, бизнесу нужна возможность самостоятельно разрабатывать эту технологию, считает глава Сбербанка Герман Греф. Не просто звонки: эксперт предупредил о новых уловках кибермошенников

"На мой взгляд, если мы говорим про финансовый рынок и технологии, то в технологии блокчейн Россия теряет свое конкурентное преимущество из-за регулятивных ограничений. В этот период времени нужно дать бизнесу возможность развивать эти вещи", — сказал он в ходе выступления на форуме Finopolis.

Он также отметил важность инвестирования в технологии в целом. "Мы бы не выжили, если бы мы не проинвестировали в создание "продвинутых" технологий. Нас бы не было просто", — подчеркнул он.

Греф добавил, что уход мощных иностранных IT-компаний с российского рынка возымеет долгосрочные негативные последствия для экономики страны.

"Я не оцениваю хорошо уход с рынка иностранных вендоров. Никакие российские компании не смогут поддержать тот уровень конкуренции, который был. И разовое получение каких-то активов относительно недорого — это разово для кого-то будет прибылью, но долгосрочно экономика потеряет", — пояснил он.