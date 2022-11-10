МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на унификацию и стандартизацию предоставления бюджетных субсидий юрлицам, индивидуальным предпринимателям и физлицам — производителям товаров, работ, услуг. Госдума приняла новое бюджетное правило

Документ, внесенный правительством РФ, вносит в Бюджетный кодекс (БК) изменения в целях обеспечения прозрачности информации о предоставлении таких субсидий. Порядок отбора получателей этих субсидий и единые правила их предоставления установит кабмин РФ.

Одновременно упрощается доступ потенциальных получателей субсидий к информации об их предоставлении. Информация о субсидиях, планируемых к предоставлению из бюджетов разных уровней, и о проведении отбора ее получателей будет размещаться на едином портале бюджетной системы РФ в интернете. При этом в законопроекте есть положения, позволяющие не размещать информацию о субсидиях и их получателях, если она содержит гостайну или доступ к ней ограничен.

Законопроект также устанавливает правовые основания для отбора получателей соответствующих субсидий в государственной интегрированной информационной системе (ГИИС) управления общественными финансами "Электронный бюджет". Обеспечение доступа к этой ГИИС должно будет осуществляться с использованием Единой системы идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информсистем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

Требование отбора получателей субсидий в информсистемах будет вводиться поэтапно: с 1 января 2023 года — для субсидий из федерального бюджета; с 1 января 2024 года – для субсидий, предоставляемых из региональных (местных) бюджетов за счет целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета; с 1 января 2025 года — для иных субсидий из региональных (местных) бюджетов. Поэтапное введение этих положений обусловлено необходимостью доработки ГИИС и ее интеграции с региональными и муниципальными информационными системами.

Кроме того, уточняются полномочия Федерального казначейства контролировать финансовые и хозяйственные операции госкомпаний, госкорпораций, публично-правовых компаний и хозобществ с долей участия РФ свыше 50%, которым предоставляется господдержка. Казначейство, согласно документу, сможет в полном объеме проводить проверки для установления необходимости предоставления дополнительной господдержки таким компаниям в заявленном ими объеме.