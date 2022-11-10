МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. "Росгеология" в 2022 году увеличила объем контрактов на геологоразведку в Узбекистане, Казахстане и Монголии на 20%, планирует их наращивать и в следующем году, сообщил в ходе пресс-конференции глава компании Сергей Горьков. Власти Ливана попросили немедленно начать геологоразведку на шельфе

"Казахстан, Узбекистан, Монголия… Мы уверены, что объемы заказов нам получится увеличить в следующем году… В целом объемы не снизили в этом году, а увеличили на 20% по этим странам", — сказал Горьков, отметив, что этими объемами удалось фактически компенсировать остановку двух европейских морских контрактов.

По его словам, компания видит перспективу проведения работ по сейсмике — как 2D, так и 3D — в Узбекистане, сейчас обсуждает контракты на следующий год. В частности, ожидает рост заказов страны по нефти и газу.

Увеличение объема контрактов в Казахстане, отметил Горьков, произойдет за счет пакета новых контрактов по твердым полезным ископаемым, которые сейчас готовятся и обсуждаются с несколькими казахстанскими компаниями.

"В Монголии мы в 2022 году получили новый контракт и успешно завершили полевые работы уже в этом сезоне, обсуждаем еще дополнительные два новых контракта на следующий год", — добавил глава "Росгеологии".

Кроме того, "Росгеология" планирует приступить к реализации программы импортозамещения дефицитных металлов в следующем году.

"Для нас ещё важно "импортозамещение"… импортозависимых и дефицитных металлов. В данном вопросе мы подготовили программу по замещению. Мы понимаем, где, в каких направлениях каждый вид минерального сырья или металла можно искать. Эта программа сейчас проходит обсуждение с Минпромторгом, мы надеемся, что в следующем году мы приступим к реализации", — заявил Горьков на пресс-конференции, посвящённой первым результатам программы технического перевооружения предприятий "Росгеологии".

"Россия — очень большая страна, на ней можно найти все типы металлов… минерального сырья… Нужно правильно поставить задачу на их поиск", — добавил Горьков на пресс-конференции.

Ранее в интервью РИА Новости на полях ВЭФ-2022 глава "Росгеологии" в интервью уточнял, что Россия закупала за границей порядка 29 видов минерального сырья, включая марганец, титан, вольфрам, хром, ниобий и многие другие металлы. Горьков также заявил, что России нужна программа поиска и добычи "дефицитных" металлов, работа по этому направлению ведётся с Минпромторгом и Минприроды. Ежегодный объём финансирования программы, по оценке холдинга, для быстрой и эффективной работы должен составлять около 5 миллиардов рублей.