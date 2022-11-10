МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Подконтрольная "Лукойлу" компания "Варандейский терминал" (Ненецкий автономный округ) просит Верховный суд России отменить судебные акты нижестоящих инстанций, которые взыскали с нее около 7,9 миллиарда рублей по иску компании "Башнефть-Полюс". Верховный суд подтвердил незаконность запрета продавать смартфоны Samsung

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, кассационная жалоба структуры "Лукойла" поступила в ВС РФ 9 ноября.

В этом иске совместное предприятие "Башнефти" (74,9%) и "Лукойла" (25,1%) потребовало возместить ему убытки с 1 января 2015 по 19 января 2020 года, когда действовали завышенные, как установила Федеральная антимонопольная служба России, тарифы на перевалку нефти на морском ледостойком отгрузочном причале "Варандей" – 38 долларов за тонну.

"Варандейский терминал" ранее оспаривал в судах решение ФАС о нарушении антимонопольного законодательства, но безуспешно. В октябре 2019 года ФАС включила компанию в реестр естественных монополий и утвердила максимальный тариф на перевалку с 20 января 2020 года – 1211 рублей (около 16 долларов на тот момент) за тонну.

Верховный суд отмечал, что цена в 38 долларов была установлена с 2013 года, когда в нее входила стоимость кредита, привлеченного на строительство терминала. К 2015 году компания кредит погасила, но тариф не снизила. С учетом роста курса доллара, отмечал суд, она получала сверхприбыль, а пострадавшей стороной оказалась "Башнефть-Полюс". Суд отклонил иск ДОЗАКЛа и "Ингосстраха" к Natura Siberica

Сумму иска о взыскании убытков "Башнефть-Полюс" рассчитала как разницу между фактической стоимостью перевалки по цене 38 долларов и экономически обоснованной стоимостью перевалки всех партий нефти – это более 9,5 миллиарда рублей. Обоснованный тариф в расчете истца колеблется от 843 рублей в 2016 году до 1076 рублей в 2018 году.

Арбитражный суд Архангельской области в феврале взыскал с "Варандейского терминала" только чуть более 2,6 миллиарда рублей. Суд посчитал, что на протяжении всего периода справедливым был тариф 1211 рублей за тонну — рублевый эквивалент 38 долларов в 2013 году. Суд также решил, что для взыскания убытков с 2015 по октябрь 2017 года истец пропустил срок исковой давности.

Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд, куда пожаловался истец, с пропуском исковой давности не согласился и включил этот период в расчет убытков. Апелляция увеличила сумму взыскания почти до 7,9 миллиарда рублей. С ней в сентябре согласился арбитражный суд Северо-Западного округа. Теперь ответчик просит пересмотреть решения этих двух судов.

"Башнефть-Полюс" разрабатывает месторождения имени Требса и Титова в НАО. Добытая там нефть поступает на принадлежащий "Лукойлу" терминал "Варандей". Оттуда сырье отгружается на суда "Совкомфлота", которые транспортируют ее по Севморпути.