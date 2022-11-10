Госдума одобрила участие "Роскосмоса" в советах директоров компаний
Госдума в первом чтении одобрила участие "Роскосмоса" в советах директоров компаний
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект об обеспечении участия представителей госкорпорации "Роскосмос" в работе советов директоров компаний, в отношении которых используется "золотая акция".
Документ, внесенный правительством, разрешает работникам "Роскосмоса" выступать представителями РФ в советах директоров (наблюдательных советах) и ревизионных комиссиях акционерных обществ (АО), в отношении которых принято решение об использовании специального права ("золотой акции").
Это связано с необходимостью участия представителей "Роскосмоса" в работе наблюдательных советов и ревизионных комиссий АО, в отношении которых госкорпорация обеспечивает реализацию единой государственной политики, имеет кооперационные связи, но не является их акционером либо имеет долю участия, не позволяющую оказывать существенное влияние на принимаемые решения.
В настоящее время к данным организациям относятся АО "Ипромашпром", АО "Уральский институт проектирования промышленных предприятий", ОАО "Машиностроительный завод "Арсенал", АО "Московский машиностроительный завод "Вымпел", указывается в пояснительной записке.