МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект об обеспечении участия представителей госкорпорации "Роскосмос" в работе советов директоров компаний, в отношении которых используется "золотая акция". Роскосмос заключил контракты на создание станций "Луна-26" и "Луна-27"

Документ, внесенный правительством, разрешает работникам "Роскосмоса" выступать представителями РФ в советах директоров (наблюдательных советах) и ревизионных комиссиях акционерных обществ (АО), в отношении которых принято решение об использовании специального права ("золотой акции").

Это связано с необходимостью участия представителей "Роскосмоса" в работе наблюдательных советов и ревизионных комиссий АО, в отношении которых госкорпорация обеспечивает реализацию единой государственной политики, имеет кооперационные связи, но не является их акционером либо имеет долю участия, не позволяющую оказывать существенное влияние на принимаемые решения.

В настоящее время к данным организациям относятся АО "Ипромашпром", АО "Уральский институт проектирования промышленных предприятий", ОАО "Машиностроительный завод "Арсенал", АО "Московский машиностроительный завод "Вымпел", указывается в пояснительной записке.