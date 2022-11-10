МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. В Великобритании к 2030 году может не остаться ночных клубов из-за роста расходов в связи с рекордной инфляцией в стране, сообщает газета Times со ссылкой на данные исследовательского агентства CGA. В Британии за квартал вдвое увеличилось число закрывающихся ресторанов

По данным CGA, каждый месяц в Великобритании закрываются 14 ночных клубов, за последние 9 месяцев по стране закрылось 123 клуба. В сообщении отмечается, что до пандемии в Британии было 1446 клубов, однако теперь их на 20% меньше – 1068.

Согласно прогнозам ассоциации ночной индустрии (Night Time Industries Association, NTIA), без государственной поддержки половина оставшихся клубов закроется в течение следующего года, поскольку посетители ночных клубов в этом году стали тратить на 15% меньше, а расходы клубов выросли на 30%, в том числе из-за высоких цен на энергию, пишет издание.

"Это трагедия для культуры Великобритании… Ночные клубы воспитывают перспективные таланты, а также являются культурными и социальными центрами… которые могут быть навсегда потеряны", — приводит Times слова главы ассоциации ночной индустрии Майка Килла. СМИ: крупнейшие британские супермаркеты могут ограничить продажу яиц

По его словам, закрытие ночных клубов может привести к "возрождению незаконных вечеринок и рейв-культуры". В этой связи Килл призвал правительство снизить НДС для ночной индустрии, заморозить акцизы на алкоголь и увеличить налоговые льготы для бизнеса, пишет газета.

После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.

Банк Англии повысил базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов — до 3% с 2,25%. Регулятор также сообщил, что экономика Британии вошла в рецессию, которая, как ожидается, продлится весь 2023 и первую половину 2024 года. Годовая инфляция в Великобритании по итогам сентября достигла 10,1%. Центробанк прогнозирует ускорение годовой инфляции в четвертом квартале этого года до 11%, а в ближайшем будущем рост цен будет превышать 10%.