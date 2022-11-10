МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд не нашел нарушений при утверждении Марии Булатовой конкурсным управляющим "Открытие Холдинга", поэтому не стал отменять решение о банкротстве компании, обжалованное зареестровым кредитором – компанией "Открытые инвестиции", следует из опубликованного постановления суда. Суд признал банкротом "Открытие Холдинг" и открыл конкурсное производство

Ранее сообщалось, что апелляционный суд 25 октября отказал "Открытым инвестициям" в отмене решения, но не были известны мотивы обжалования.

В постановлении поясняется, что судебный акт в части утверждения Булатовой, по мнению заявителя, принят с нарушением закона, он просил ее отстранить и провести случайную выборку саморегулируемой организации (СРО) арбитражных управляющих для утверждения из ее состава новой кандидатуры конкурсного управляющего.

"Открытые инвестиции" сослались на то, что президентом СРО "Центральное агентство арбитражных управляющих" (ЦААУ), куда входит Булатова, является Сергей Паршин, и он же – единственный учредитель ООО "Вега-Инвест", крупного кредитора "Открытие Холдинга", с долей голосов в реестре 28%.

Апелляционный суд не усмотрел заинтересованности Булатовой ни в отношении должника, ни в отношении кредитора "Вега-Инвест". Суд учел, что "Вега-Инвест" является представителем владельцев облигаций должника и не может принимать самостоятельных решений, а обязана исполнять решения общего собрания владельцев ценных бумаг.

Суд также принял во внимание, что кандидатура ЦААУ при введении наблюдения не была предложена компанией "Вега-Инвест", а определена методом случайного выбора. Кандидатура же Булатовой в качестве конкурсного управляющего предложена решением первого собрания кредиторов, и это решение не оспорено и не признано незаконным.

Кредиторы банки "Траст", "Открытие" и ВТБ просили суд апелляционную жалобу "Открытых инвестиций" отклонить.

Начальную процедуру банкротства – наблюдение – суд ввел в отношении "Открытие Холдинга" в ноябре 2021 года по собственному заявлению компании. Банкротом она была объявлена в июле. Как отмечается в решении о банкротстве, неисполненные обязательства "Открытие Холдинга", включенные в реестр требований кредиторов, превышают 920 миллиардов рублей. Суды в РФ еще не рассматривали дела о банкротстве должников с таким большим размером неисполненных обязательств.