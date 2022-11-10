МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Виноградарство и виноделие в РФ демонстрируют устойчивый рост производства, правительство продолжит оказывать поддержку отрасли — в производстве и экспорте, говорится в сообщении аппарата вице-премьера РФ Виктории Абрамченко. Мишустин утвердил проведение Российского винодельческого форума

"Отрасль виноградарства и виноделия демонстрирует устойчивый рост — только в прошлом году мы увидели прирост производства винограда в хозяйствах всех категорий на более чем 10%. Наблюдаем рост производства и самой винодельческой продукции – в этом году он составил уже более 8% (по итогам девяти месяцев в сравнении с аналогичным периодом 2021 года — ред.)", — приводятся слова Абрамченко в сообщении.

В ходе заседания организационного комитета по проведению первого Российского винодельческого форума вице-премьер подчеркнула, что "правительство продолжит оказывать поддержку отрасли для реализации производственного и экспортного потенциала винодельческих регионов", отмечается в сообщении.

Например, в этом году на поддержку отрасли направлено более 2,4 миллиарда рублей, а в 2023 году планируется выделение более 3,5 миллиарда рублей из госбюджета, на 40% выше предыдущего объема финансирования.

Российский винодельческий форум пройдет 24-25 ноября в Москве. Его главная тема — "Новая эра российского виноделия", а деловая программа содержит более 20 мероприятий. Форум пройдет при поддержке правительства РФ, его организаторами выступят "Росконгресс" и Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России".

"Форум станет эффективным инструментом для развития виноградарства и виноделия, стимулирования их экспортного потенциала и формирования позитивного имиджа российского вина", — говорится в сообщении.