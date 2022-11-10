МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Новую стратегию развития VK с учетом условий внешних ограничений подготовят до конца 2022 года, сообщил глава компании Владимир Кириенко. Банки смогут уведомлять клиентов об операциях через "VK Мессенджер"

"До конца года", — ответил он на соответствующий вопрос журналистов в рамках форума Finopolis.

Кириенко добавил, что документ почти готов.

Ранее в четверг дочерняя компания южноафриканского холдинга Naspers — Prosus — вышла из состава акционеров VK через списание акций в пользу компании. Менеджмент выкупил их за 24,8 миллиарда рублей.