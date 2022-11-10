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2022
https://1prime.ru/business/20221110/838779773.html
Новую стратегию развития VK подготовят до конца года
Бизнес
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Новую стратегию развития VK с учетом условий внешних ограничений подготовят до конца 2022 года, сообщил глава компании Владимир Кириенко. "До конца года", — ответил он на... ПРАЙМ, 10.11.2022
бизнес, технологии, новости, vk
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Новую стратегию развития VK с учетом условий внешних ограничений подготовят до конца 2022 года, сообщил глава компании Владимир Кириенко.
"До конца года", — ответил он на соответствующий вопрос журналистов в рамках форума Finopolis.
Кириенко добавил, что документ почти готов.
Ранее в четверг дочерняя компания южноафриканского холдинга Naspers — Prosus — вышла из состава акционеров VK через списание акций в пользу компании. Менеджмент выкупил их за 24,8 миллиарда рублей.